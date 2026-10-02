Anguissa può andare all'Inter: ipotesi affare a zero per i nerazzurri

Anguissa può andare all'Inter: ipotesi affare a zero per i nerazzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Il futuro di Anguissa al Napoli resta da definire. Il centrocampista camerunese ha un contratto in scadenza nell'estate del 2027 e, qualora non arrivasse il rinnovo, il club potrebbe valutare una cessione già a gennaio per evitare di rischiare di perderlo a parametro zero. 

Anguissa-Inter, pista concreta o solo indiscrezione?

Le dichiarazioni di Manna lasciano aperti diversi scenari per il futuro del centrocampista. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore c'è anche quella di un possibile trasferimento all'Inter, con il club nerazzurro accostato al giocatore in vista delle prossime sessioni di mercato. Al momento, però, resta da capire se l'interesse possa trasformarsi in una vera trattativa. Il Napoli dovrà prima valutare la situazione contrattuale di Anguissa, come riferito da Tmw.