Rinnovo Anguissa, c’è distanza con il Napoli: si va verso l’addio a fine stagione
Tra i rinnovi più delicati in casa Napoli ci sono quelli di Zambo Anguissa e Alex Meret. Per il centrocampista camerunese, secondo quanto riferito da Sportmediaset, non si registrano passi avanti nelle trattative: il giocatore continua infatti a rifiutare le proposte avanzate dal club e le posizioni restano distanti. Una situazione che, allo stato attuale, sembra indirizzare il rapporto verso la conclusione al termine della stagione.
Rinnovo Anguissa, Manna prova a evitare l’addio al Napoli
Il direttore sportivo Giovanni Manna proverà ancora a ricucire lo strappo e a trovare un’intesa con il centrocampista, ma al momento non emergono segnali di avvicinamento. Dopo sei anni in azzurro, dunque, prende forma l’ipotesi di una separazione a fine stagione, con il Napoli che dovrà continuare a lavorare per provare a cambiare l’attuale scenario.
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