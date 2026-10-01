Rinnovo Anguissa, c’è distanza con il Napoli: si va verso l’addio a fine stagione

Rinnovo Anguissa, il giocatore continua a non accettare le proposte del Napoli. Manna proverà a ricucire, ma al momento le parti sono distanti

Tra i rinnovi più delicati in casa Napoli ci sono quelli di Zambo Anguissa e Alex Meret. Per il centrocampista camerunese, secondo quanto riferito da Sportmediaset, non si registrano passi avanti nelle trattative: il giocatore continua infatti a rifiutare le proposte avanzate dal club e le posizioni restano distanti. Una situazione che, allo stato attuale, sembra indirizzare il rapporto verso la conclusione al termine della stagione.

Rinnovo Anguissa, Manna prova a evitare l’addio al Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna proverà ancora a ricucire lo strappo e a trovare un’intesa con il centrocampista, ma al momento non emergono segnali di avvicinamento. Dopo sei anni in azzurro, dunque, prende forma l’ipotesi di una separazione a fine stagione, con il Napoli che dovrà continuare a lavorare per provare a cambiare l’attuale scenario.