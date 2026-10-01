Il 2008 Busiello conferma: “Il Napoli mi segue da tempo, ma ora penso solo ad una cosa”

Danilo Busiello, fantasista classe 2008, svincolato dopo l’addio all’Empoli, conferma l’interesse del Napoli e parla del proprio futuro.

Danilo Busiello conferma l’interesse del Napoli. Il fantasista classe 2008, svincolato dopo l’addio all’Empoli nelle ultime ore del mercato estivo, è stato accostato al club azzurro insieme a Lazio e Palermo. Intervistato da PianetaSerieB.com, il giovane centrocampista offensivo ha confermato gli interessamenti e parlato del proprio futuro: “Queste squadre menzionate mi seguono da un po’ di tempo, sono voci arrivate anche a me. Ce ne sono anche altre, ma di questo tema preferisco che ne parli chi di dovere. Io penso unicamente a ritrovare la forma migliore per tornare in campo nella mia versione più performante”.

Busiello e l’addio all’Empoli: “Il problema è stato extra-calcistico”

Busiello ha poi raccontato i motivi che hanno portato alla separazione dall’Empoli, chiarendo che alla base della decisione non ci sarebbero state ragioni legate esclusivamente al progetto tecnico: “Il problema intercorso tra me e l’Empoli è stato diverso, di natura extra-calcistica. Non ho scelto di andare via per il progetto, per quanto mi sia stato detto dal club che diversi giovani fossero molto più avanti di me”. Il classe 2008 ha quindi aggiunto: “Quest’ultima era probabilmente una motivazione per spingermi ad andare via, ma la verità è che il nocciolo della questione non risiedeva in campo”. Infine, il riferimento ai confronti con il direttore sportivo Fabio Artico e al rapporto con il tecnico Pagliuca: “Durante le conversazioni mi ha supportato mio padre. Per sintetizzare, Artico mi ha detto che l’Empoli non credeva più nelle mie qualità”. Sul tecnico, invece: “Lo ringrazio ancora oggi per la fiducia dimostratami, ha appreso con dispiacere la cosa”.