Rinnovo McTominay, Scotto: "Problema non è ingaggio, aspetta una big europea"
Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube, ha affrontato il tema del futuro di McTominay: "Da quello che mi risulta il punto sul futuro si farà la prossima estate quando avrà ancora un altro anno di contratto. La prossima estate il giocatore si guarderà intorno. Questo non significa che rinnoverà sicuramente.
Si parlava di 7 milioni di stipendio come richiesta solo perché pare questa fosse la cifra che aveva ricevuto dallo United. Una cifra ritenuta identica a quella che il giocatore avrebbe chiesto al Napoli. Ma in realtà il problema non è la cifra, lui ha chiesto di guardarsi attorno per vedere se ci sono offerte in una big europea, magari tornare in Premier o andare al Real da Mourinho".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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