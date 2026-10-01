Meret resta a Napoli? È in scadenza, ma c’è fiducia per il rinnovo
Il futuro di Alex Meret resta da definire, ma in casa Napoli non c’è preoccupazione. Dopo un’estate trascorsa tra l’ipotesi di una partenza e quella di una permanenza, il portiere ha scelto di restare in azzurro, anche forte della riconquista del ruolo di numero uno dopo una stagione in cui aveva trovato poco spazio. Ora il tema è il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno.
Rinnovo Meret-Napoli, contatti ancora da avviare
Secondo quanto riferito da Sportmediaset, tra Meret e il Napoli non sono ancora stati avviati i contatti per il prolungamento. Una situazione che, però, non viene interpretata in maniera negativa: c’è ancora tempo per affrontare la questione e, al momento, sia da parte del club sia da quella del giocatore si respira un clima di serenità. L’obiettivo sarà quindi valutare con calma il futuro e capire se ci saranno i presupposti per proseguire insieme.
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