Rinnovo McTominay, l’entourage chiede cifra fuori budget: futuro ancora da decifrare

Scott McTominay è legato al Napoli fino al 2028, ma le richieste del suo entourage per il rinnovo superano il tetto salariale fissato dal club.

Il nodo, per il rinnovo di Scott McTominay, è soprattutto economico. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l’entourage dello scozzese ha avanzato una richiesta per proseguire l’avventura al Napoli che va oltre il tetto salariale autoimposto dalla società. Il centrocampista, comunque, ha ancora un contratto con il club fino al 2028.

Rinnovo McTominay, il futuro resta da decifrare

La situazione è ancora tutta da definire e il tema resta aperto. Sarà necessario capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro, considerando la distanza attuale tra le richieste dell’entourage e i parametri economici fissati dal Napoli.