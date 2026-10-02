Non solo Anguissa: l'Inter punta un altro big del Napoli a scadenza
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Frank Zambo Anguissa non è l'unico giocatore finito nel radar dell'Inter. Tra gli obiettivi del club nerazzurro figurano anche Alex Meret, attualmente al Napoli, e Mateo Kovacic del Manchester City. Una strategia, quella degli svincolati e dei giocatori in scadenza, che non rappresenta una novità per l'Inter e che negli anni ha già portato risultati significativi durante la gestione di Beppe Marotta. Dal suo arrivo nel dicembre 2018, sono stati undici i calciatori ingaggiati senza sostenere costi per il cartellino. Meret ha il contratto in scadenza nel 2027 col Napoli e non ha ancora parlato col club di rinnovo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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