Non solo Anguissa: l'Inter punta un altro big del Napoli a scadenza

Frank Zambo Anguissa non è l'unico giocatore finito nel radar dell'Inter. Tra gli obiettivi del club nerazzurro figurano anche Alex Meret, attualmente al Napoli, e Mateo Kovacic del Manchester City. Una strategia, quella degli svincolati e dei giocatori in scadenza, che non rappresenta una novità per l'Inter e che negli anni ha già portato risultati significativi durante la gestione di Beppe Marotta. Dal suo arrivo nel dicembre 2018, sono stati undici i calciatori ingaggiati senza sostenere costi per il cartellino. Meret ha il contratto in scadenza nel 2027 col Napoli e non ha ancora parlato col club di rinnovo.