Arokodare-Napoli, Gazzetta: "E' tra i preferiti di Conte, la cifra per chiudere"

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli ha un piano tridimensionale per colmare il buco lasciato da Lukaku. Uno è indirizzato in Belgio, Genk, «patria» attuale di Tolu Arokodare (25), l’altro vira su Londra, Chelsea, per Nicolas Jackson (24), e l’ultimo resta lì sospeso, in attesa degli eventi, visto che il Milan ha accelerato e dunque per puntare su Manchester, sponda United, per Rasmus Hojlund (22) bisogna semplicemente restare collegati.

La prima via per il nuovo 9 è intrigante, meno fashion rispetto a Jackson ma comunque rilevante: in Belgio, al Genk, s’è messo in vetrina il gigante Tolu Arokodare, nigeriano, un fisico statuario in un metro e novantasette che ricorda in qualche modo non solo Osimhen ma anche il modello di attaccante che maggiormente interessa Antonio Conte. La spesa sarebbe abbordabile, ci vorrebbero circa venticinque milioni di euro.