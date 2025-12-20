Calciomercato Napoli, clamorosa voce Mastantuono: Romano fa chiarezza

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha smentito una clamorosa voce che a quanto pare aveva visto coinvolto anche il Napoli: "Si era parlato di Napoli o Juve ma non mi risulta che Mastantuono sia a disposizione in prestito a gennaio. C'è stata questa voce che è circolata ma non mi risulta affatto che gli agenti abbiano parlato con i club italiani".

A proposito di giocatori del Real, ce n'è uno, storico ex, che è stato accostato proprio nelle ultime ore alla Serie A: "Sergio Ramos è svincolato e da parte sua si metterebbe volentieri a disposizione per un trasferimento in Italia, ma nessun club offre quanto vorrebbe. Lui è andato in Messico e ha stipendio alto. Thiago Silva ha fatto una scelta differente. Ramos invece aspetta l'opportunità tecnica per andare a fare il Mondiale con la Spagna ma vuole anche essere accontentato dal punto di vista dello stipendio".