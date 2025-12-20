Lucca-Cagliari, Schira: "Ottimi rapporti col Napoli, ma c'è dubbio formula"

vedi letture

Il Cagliari fa sul serio per Lorenzo Lucca. Ci prova, pur sapendo che non sarà facile. Ne parla il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Su Lucca si sta informando in maniera importante il Cagliari che ha grandi rapporti con il Napoli. C'è un feeling speciale che può aiutare. Riflessioni in corso anche da parte del giocatore. Non sono ancora state prese delle decisioni. C'è la questione del diritto di riscatto che diventa obbligo, le condizioni che lo faranno scattare, bisognerebbe anticipare l'obbligo e il Napoli non vorrebbe.

Situazione difficile, dunque, ma intanto il Cagliari ha bussato alla porta del Napoli. Per Lucca, Cagliari sarebbe un passo indietro. Si era parlato di Roma o Milan, ma era stato proposto, non erano stati i club a cercarlo. Al Milan gioca, ad esempio? Non penso. Se parte deve giocare, segna e si rilancia, altrimenti tanto vale restare anche se Lukaku sta tornando".