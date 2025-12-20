Clamoroso David Luiz: "Conte mi voleva al Napoli, è saltata per un motivo"

David Luiz, anni 38, difensore del Pafos che ha recentemente affrontato la Juventus in Champions League, ha concesso un'intervista a Sky Sport raccontando anche un retroscena su Conte.

Queste le sue dichiarazioni: "Quando eravamo al Chelsea io e lui litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa. Pensavo che lui fosse arrabbiato con me da molti anni. Ma poi abbiamo vinto la Premier League e la FA Cup. Prima di tornare in Europa mi voleva al Napoli. Ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me, intenso e folle. Alla fine non sono andato perché non avevo il passaporto europeo".