Atubolu-Napoli, Sky: l’agente del portiere è in Italia, le ultime

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative in entrata del Napoli per il reparto difensivo: “L’offerta del Napoli per Sam Beukema da 30 milioni più 2 di bonus non è ancora quella definitiva, il Bologna chiede ancora un piccolo sforzo in più: 31+3mln. Con la cessione di Osimhen queste cifre potrebbe non essere un problema la chiusura di questa operazione, ma non lo sarebbe a prescindere. Stiamo parlando della differenza di un milione su una base fissa di un’operazione da 30mln. Quando succedono questi intoppi nella fase finale c’è sempre il rischio che la trattativa possa saltare, ma poi difficilmente salta. E’ una situazione dove c’è la grande volontà del Napoli di chiudere l’operazione, la grande volontà del giocatore di andare a giocare nella squadra campione d’Italia e l’opportunità da parte del Bologna di fare un incasso molto importante con un difensore molto bravo, ma che in questo momento potrebbe essere difficilmente ripetibile.

Sempre per quanto riguarda la difesa nuovi contatti col Siviglia per Juanlu Sanchez, il club spagnolo ha abbassato le richieste arrivando a 17mln, il Napoli è fermo a 15mln, forte della volontà del giocatore già espressa da tempo. Obiettivamente si è avvicinati, possiamo dire che mai le parti sono state così vicine. In più per le prospettive per il Napoli per quanto riguarda la porta, si sta lavorando su un giovane portiere tedesco del Friburgo, classe 2002, Noah Atubolu. E’ un giocatore sul quale il Napoli ha messo gli occhi. Tra l’altro il suo agente, Gordon Stipic oggi è in Italia, è lo stesso procuratore di Calhanoglu e Thiaw che per la seconda volta ha detto no al Como”.