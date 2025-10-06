Rinnovo Ambrosino, c’è l'accordo: firma prevista nei prossimi giorni

Rinnovo Ambrosino, c’è l'accordo: firma prevista nei prossimi giorniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Giuseppe Ambrosino è pronto a legarsi ancora a lungo al Napoli. L’attaccante classe 2003 prolungherà il suo contratto con il club azzurro fino al 2030, un segnale chiaro della fiducia che la società di De Laurentiis ripone nel suo talento e nel suo percorso di crescita. Lo riferisce sul proprio account X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

La firma è attesa nei prossimi giorni, con l’accordo già raggiunto tra le parti. Il rinnovo rappresenta un passo importante per il futuro del giovane centravanti, considerato uno dei prospetti più interessanti provenienti del vivaio azzurro. 