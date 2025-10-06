Rinnovo Ambrosino, c’è l'accordo: firma prevista nei prossimi giorni
Giuseppe Ambrosino è pronto a legarsi ancora a lungo al Napoli. L’attaccante classe 2003 prolungherà il suo contratto con il club azzurro fino al 2030, un segnale chiaro della fiducia che la società di De Laurentiis ripone nel suo talento e nel suo percorso di crescita. Lo riferisce sul proprio account X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.
La firma è attesa nei prossimi giorni, con l’accordo già raggiunto tra le parti. Il rinnovo rappresenta un passo importante per il futuro del giovane centravanti, considerato uno dei prospetti più interessanti provenienti del vivaio azzurro.
🚨 Excl. - Giuseppe #Ambrosino will extend his contract with #Napoli until 2030. Expected the signing in the next days. Agreement already reached between the club and the young forward. #transfers https://t.co/3d80WifAbV— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 6, 2025
