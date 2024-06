Aumenta la concorrenza per Cambiaghi: il Parma avvia i contatti con l'Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo gli addii di Cristian Ansaldi e Vasilios Zagaritis, con l'ufficialità dell'acquisto di Emanuele Valeri il Parma ha piazzato il primo colpo in entrata del proprio mercato e l'arrivo del laterale mancino sarà senz'altro seguito da ulteriori innesti nel corso dell'estate alle porte. Uno dei reparti da puntellare nell'organico gialloblù è sicuramente quello offensivo: a riguardo, nelle ultime settimane sono stati diversi i profili accostati al club ducale e tra questi si va ad aggiungere anche quello di Nicolò Cambiaghi, reduce da due buone ragioni con l'Empoli e altrettante salvezze centrate.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, il fantasista di proprietà dell'Atalanta che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell'Empoli sarebbe tornato di moda, visti i precedenti interessamenti emersi negli scorsi anni, ma piace parecchio anche al Napoli.

Tuttavia arrivare al classe 2000 - che nell'ultimo campionato di Serie A ha disputato 37 gare segnando un gol e sfornando cinque assist per i compagni della formazione toscana - non sarà di certo una passeggiata per i dirigenti gialloblù: sono già diverse le squadre interessate a lui, ma l'emittente satellitare fa notare come il ragazzo abbia già manifestato gradimento per l'ipotesi crociata e sembra che ci sia stato già un primo contatto con la società orobica.