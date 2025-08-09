Auriemma fa il nome: “Il sogno in attacco del Napoli è uno solo e costa 50mln”

E' virtualmente fatta per il trasferimento di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la fumata bianca, con il Napoli che ha accettato il rilancio dei Colchoneros che sborseranno un assegno da 22 milioni di parte fissa più bonus per arrivare ad un massimo di 26 complessivi. Per l'attaccante ex Sassuolo, invece, già pronto un contratto che avrà durata quinquennale e che sarà firmato dopo il superamento delle visite mediche. Con la partenza ormai imminente, in casa Napoli si apre il casting sul sostituto.

Il giornalista Raffaele Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, fa il nome del sogno di mercato del Napoli. Di seguito un estratto del suo articolo: “L’uomo dei desideri si chiama Kevin e gioca con lo Shakthar Donetsk, ma su di lui è forte l’interesse anche del Fulham. Il club ucraino non ha ancora chiuso alcuna trattativa, perchè ha capito che si potrebbe aprire un’asta sul 22enne brasiliano. La base iniziale di 40 milioni (che il Napoli sarebbe disposto a spendere, bonus inclusi) è schizzata fino a 50 milioni e non è detto che la cifra possa crescere ancora".