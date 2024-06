Azzi: "Altro che accordo da mesi, il 17 maggio Conte era lontanissimo"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social dopo l'ufficialità dell'arrivo di Conte sulla panchina del Napoli

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social dopo l'ufficialità dell'arrivo di Conte sulla panchina del Napoli: "Decimo posto e uscita dell'Europa erano l'anticamera del crepuscolo: 60 milioni in fumo senza UCL, sponsor e tifosi in fuga. Conte non è stato una scelta, era l'unica via di fuga dal tunnel. De Laurentiis lo ha capito dopo i ko con Atalanta e Bologna, giusto in tempo...Il 17 maggio (praticamente ieri...) Conte si era allontanato in modo quasi definitivo dal Napoli, altro che accordo raggiunto da mesi. Ma tutto è bene quello che finisce bene".