Bagarre per Omorodion: Napoli e Roma alla finestra, Premier in pressing

Il West Ham ha già fatto un tentativo per la punta centrale spagnola, respinta di sana pianta dall'Atléti perché ritenuta insufficiente.

Samu Omorodion è diventato a sorpresa l'uomo mercato in uscita dell'Atlético Madrid. La punta classe 2000, di proprietà dei colchoneros da nemmeno un anno dopo aver saldato la clausola al Granada di soli 6 milioni di euro, adesso è oggetto del desiderio di diversi club di Premier League con Napoli e Roma che restano ad osservare eventuali evoluzioni.

Chelsea al rialzo. Il West Ham ha già fatto un tentativo per la punta centrale spagnola, respinta di sana pianta dall'Atléti perché ritenuta insufficiente. Stessa risposta recapitata ai Blues, che poco dopo hanno alzato la posta a 40 milioni di euro - informa Marca - per ingaggiare il 19enne reduce dall'esperienza all'Alaves cominciata molto bene ma terminata in calando.