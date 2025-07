Juanlu-Napoli, domani può essere una giornata decisiva: il motivo

Dopo l’addio di Rafa Marin, tornato in Spagna, il Napoli guarda ancora alla Liga per rinforzare la difesa. Il nome nuovo sul taccuino del ds Manna è quello di Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 di proprietà del Siviglia, individuato come possibile alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Come riportato da Il Mattino, la trattativa è in corso ma in salita: il Siviglia ha respinto l’ultima offerta azzurra da 15 milioni di euro più 2 di bonus. Il club andaluso non intende svendere il proprio talento e ha fissato l’asticella a quota 20 milioni, cifra ritenuta adeguata per un giocatore giovane ma già maturo.

Domani, intanto, il Siviglia si ritroverà in campo per l’inizio della nuova stagione e ci sarà un confronto diretto tra il club e il giocatore. Sarà l’occasione per fare chiarezza sul futuro di Juanlu, con il Napoli in attesa di sviluppi. La volontà degli azzurri di chiudere per un vice Di Lorenzo c’è, ma servirà uno sforzo economico ulteriore per arrivare al sì definitivo del Siviglia.