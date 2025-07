Bernardeschi per sostituire Ndoye, da Bologna: "Sarebbe soluzione perfetta"

Il Napoli punta con decisione su Sam Beukema per la difesa, ma col Bologna si lavora anche per Dan Ndoye, considerato il rinforzo ideale per completare la batteria di esterni offensivi a disposizione di Antonio Conte. Il club rossoblù è interessato a Federico Bernardeschi per sostituire lo svizzero. Le ultime arrivano direttamente dal Corriere di Bologna:

"Bernardeschi sarebbe la soluzione perfetta per compensare la cessione di Dan Ndoye che continua a essere al centro dei pensieri del Napoli, club che però nelle ultime ore si è mosso soprattutto sull’altro obiettivo che ha nelle fila rossoblù ovvero il difensore Sam Beukema. L’idea dei campioni d’Italia è scindere le due operazioni a maggior ragione visto che l’olandese sembra l’atleta più deciso a trasferirsi. Il Bologna per il suo cartellino vorrebbe 35 milioni, il Napoli è arrivato a 28: poco sopra quota 30 si potrebbe trovare l’accordo, includendo anche alcuni bonus in favore dei rossoblù che dovranno riconoscere il 20% della rivendita all’Az Alkmaar".