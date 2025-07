Sorpresa Folorunsho: per Gazzetta può restare come sesto centrocampista

Michale Folorunsho è tornato al Napoli dopo il prestito alla Fiorentina che non lo ha riscattato. Per La Gazzetta dello Sport potrebbe restare in rosa, almeno per le prossime settimane, come sesto centrocampista. Ipotesi, questa, da non scartare. D'altronde l'affare Musah è stato congelato dal Napoli e al momento non c'è fretta per un altro centrocampista. Folorunsho ha mercato e vuole giocare, ma al momento resta al Napoli, in attesa di novità dal mercato.

