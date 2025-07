Beukema-Napoli, Sky insiste: "C'è fiducia, distanza minima col Bologna"

Noa Lang sarà il terzo acquisto del Napoli in questa sessione estiva di mercato, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. L’esterno offensivo olandese è ormai virtualmente un nuovo giocatore azzurro: l’accordo con il PSV è stato raggiunto e si attende solo di fissare la data delle visite mediche per mettere nero su bianco. Dopo aver definito l’operazione Lang, il Napoli è pronto a chiudere anche per Sam Beukema.

La trattativa con il Bologna è in fase avanzata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la distanza tra le parti è ormai minima. Manca solo l’accordo definitivo, ma il dialogo tra i due club prosegue con ottimismo. L’obiettivo della dirigenza partenopea è chiaro: consegnare a Conte un rinforzo in difesa già in vista del ritiro di Dimaro. Il clima resta positivo e filtra fiducia: Beukema potrebbe presto diventare il quarto volto nuovo del Napoli.