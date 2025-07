Beukema-Napoli, Sky: si attende contatto con l'AD del Bologna, la situazione

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli: "Noa Lang è un affare fatto, l’operazione è conclusa, dovrebbe fare le visite mediche lunedì. Ipotizzavamo che anche Sam Beukema potesse fare le visite lo stesso giorno, ma per il momento è stato convocato dal Bologna. E’ una situazione che sta andando avanti da diverso tempo, ancora balla il famoso milione di euro tra l’offerta ultima del Napoli da 30mln più 2 di bonus e la richiesta del Bologna da 31mln più 3 di bonus. Riteniamo che sia necessario, se si vuole chiudere l’affare, fare un piccolo passo avanti.

Secondo la nostra esperienza, è difficile pensare che un’operazione così importante sia per il livello tecnico per il Napoli, sia per il giocatore che andrebbe a giocare nella squadra campione d’Italia, sia per il Bologna che farebbe un incasso molto importante per un difensore, possa saltare per un milione soltanto. La distanza non è sormontabile, quindi sarà necessaria un po’ di diplomazia in più da entrambe le parti. Sapevamo che doveva esserci un contatto tra i due amministratori delegati di Bologna e Napoli per cercare di risolvere la situazione, al momento non ci risulta ancora che ci sia stata questa telefonata per trovare la soluzione che possa accontentare entrambi i club”.