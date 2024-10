Bijol accostato al Napoli, ex prep. atletico Udinese: "Atleta vero, è pronto per una big!"

vedi letture

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortuni in nazionale? Statisticamente, cambiare metodo innalza la percentuale del rischio infortuni dal 7-8% al 15-20%. Statisticamente è studiato che c’è questo indice e capita spesso di vedere infortuni in nazionale. Poi a questo va aggiunto l’indice nervoso perchè rispondere alla nazionale porta un impegno nervoso importante.

Lukaku? Sicuramente c’è un buon rapporto con Tedesco, perciò gli è stato concesso di non partire con la nazionale. L’atleta sa che stressarsi in questo momento non lo aiuterebbe ed approfitta di questi momenti per caricare le proprie batterie. Bijol? Oltre ad essere un ragazzo eccezionale è un atleta vero, è molto scrupoloso, ha grandi capacità fisiche e tecnicamente è completo. Sicuramente è un calciatore pronto per un grande club”.