Ultim'ora Billing, iniziate le visite mediche: già in giornata è atteso l'annuncio di ADL

Arrivato ieri in Italia, oggi è il giorno dell'annuncio di Philip Billing che poco dopo le ore 9 è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Ieri sono stati limati gli ultimissimi dettagli: l'affare s'è chiuso in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Si attende solo l'annuncio ufficiale mentre già ieri è stato liberato anche Folorunsho che ha già raggiunto Firenze.

Chi è Philip Billing - Non parliamo di certo di un top nel proprio ruolo, ma dalle caratteristiche sicuramente ben precise. Billing in Premier League s'è fatto apprezzare per fisicità (193cm), la capacità di giocare in più ruoli in mediana, davanti alla difesa con doti difensive e d'interdizione oppure a sostegno dell'attacco mostrando grande capacità d'inserimento, quello che Conte sta chiedendo molto alle sue attuali mezzali. Nell'ultima gara da titolare contro il Fulham ha agito da trequartista nel 4-2-3-1.

Carriera - Dall'Esbjerg passa nelle giovanili dell'Huddersfield con cui debutta anche in prima squadra. Le buone prestazioni gli valgono il passaggio al Bournemouth per 15mln di sterline dove in ha grande regolarità per ben cinque stagioni (tre di queste in Premier League). In particolare raggiunge i 7 gol nella Premier 2022-23 mentre nell'attuale stagione 10 presenze (saltando gran parte dell'inizio stagione dopo il mancato addio) con l'evidente desiderio di lasciare per misurarsi con nuove sfide.