Bologna, Italiano sul futuro: "Incontrerò il club, bisogna programmare per bene"

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"Non è la prima volta che rispondo a questa domanda, forse si creano anche pressioni all'esterno che possono disturbare"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna che è stato fortemente accostato al Napoli per il post-Conte, ai microfoni di Dazn ha risposto anche alle domande sul suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa desidera per il prossimo anno?

"Non è la prima volta che rispondo a questa domanda, forse si creano anche pressioni all'esterno che possono disturbare. Come lo scorso anno mi incontrerò con la società, senza le coppe dovremo fare qualcosa di diverso e capiremo cosa si dovrà andare a fare".

La scelta ancora non è stata presa?

"Insieme a questa gente si è vissuta qualcosa di indelebile che qualche sconfitta non può cancellare, abbiamo fatto un percorso insieme. Sono stati due anni stupendi in giro per l'Europa, con una Coppa Italia in sede a brillare nella nostra sede. Bisogna programmare per bene, la gente vuole continuare a vedere un grande Bologna".