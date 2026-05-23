Emissari Napoli per Cacciamani, il Torino si cautela: pronto rinnovo fino al 2030

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Il Torino si gode il talento di Alessio Cacciamani, ma allo stesso tempo si muove per blindare uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Il Torino si gode il talento di Alessio Cacciamani, ma allo stesso tempo si muove per blindare uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Non è passata inosservata la presenza di uno scout del Napoli sugli spalti dell’U-Power Stadium in occasione della semifinale playoff tra Monza e Juve Stabia, segnale di un interesse concreto per il giovane fantasista granata, protagonista di una stagione brillante in Serie B con la maglia delle Vespe campane.

Cacciamani si è distinto per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento nel suo primo vero campionato tra i professionisti. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club di Serie A e di alcune società straniere, soprattutto inglesi. Per anticipare possibili assalti nella prossima finestra di mercato, secondo Tuttosport il Torino avrebbe deciso di accelerare sul rinnovo del contratto del classe 2006 fino al 2030, con adeguamento dell’ingaggio: una mossa che rappresenta sia un premio per la crescita del giocatore sia un segnale chiaro alle pretendenti.

Rinnovo in arrivo e strategie di mercato

Tra i club interessati resta anche il Napoli, che può contare su ottimi rapporti con la società granata dopo diverse operazioni concluse nelle ultime stagioni. Nonostante l’interesse esterno, Cacciamani è considerato centrale nel progetto futuro del Torino e destinato a diventare uno dei volti della squadra nella stagione 2026/27.