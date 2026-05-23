Panchina Napoli, c’è anche Grosso! ADL colpito da qualità del gioco e risultati

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Il Napoli è al lavoro per individuare il successore di Conte e, tra i profili valutati, nelle ultime ore sarebbe tornato con forza quello di Fabio Grosso.

Il Napoli è al lavoro per individuare il successore di Antonio Conte e, tra i profili valutati, nelle ultime ore sarebbe tornato con forza quello di Fabio Grosso. Con Maurizio Sarri vicino sempre più vicino all’Atalanta, Massimiliano Allegri orientato a restare al Milan e il futuro di Vincenzo Italiano ancora da definire, Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo concretamente sul tecnico del Sassuolo.

Una pista che ricorderebbe la scelta del 2015, quando il club puntò su Sarri dopo l’esperienza positiva all’Empoli. A convincere il patron azzurro - riferisce Sport Mediaset - sarebbero soprattutto il percorso recente di Grosso e la qualità del gioco espressa dal suo Sassuolo: promozione in Serie A, ottimo campionato e un calcio offensivo e verticale basato sul 4-3-3.

La concorrenza per il tecnico del Sassuolo

Su Grosso, però, c’è anche l’interesse di altri club di Serie A. Il Bologna lo considera un possibile sostituto di Italiano, mentre anche la Fiorentina avrebbe inserito il suo nome tra le opzioni dopo l’addio a Vanoli. Per questo la società viola starebbe valutando anche un’alternativa, individuata in Daniele De Rossi.