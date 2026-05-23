Italiano-Bologna, Di Vaio: “Vogliamo trovare una soluzione e proseguire con lui”

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"Lo abbiamo già detto più volte, la volontà del club è andare avanti con lui. Ne parleremo a bocce ferme in settimana"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match con l'Inter e tra i vari temi ha parlato anche del futuro di Vincenzo Italiano, allenatore accostato al Napoli per il dopo-Conte. Andrete avanti con Italiano? "Lo abbiamo già detto più volte, la volontà del club è andare avanti con lui. Ne parleremo a bocce ferme in settimana, sperando di trovare una soluzione per andare avanti insieme".

In attesa di scoprire cosa riserva il futuro, Vicenzo Italiano è stato omaggiato dai suoi tifosi:

Dopo la partita di oggi contro l'Inter allo stadio Dall'Ara, Vincenzo Italiano è stato chiamato dai suoi tifosi sotto la curva: standing ovation e cori per lui, che ha risposto a braccia alte ringraziando per il tanto affetto. Una scena che potrebbe presagire un addio o allo stesso tempo rappresentare un segnale d'unione. Tommaso Turci, bordocampista Dazn di Bologna-Inter, ha raccontato così l'episodio del post-partita: "Attestato di stima, dichiarazione d’amore di tutto il Dall’Ara che ha chiamato il tecnico sotto la curva, cori solo per lui che è andato sotto la curva. Un gruppo unito che ha chiamato il pubblico a celebrare il tecnico, vorrebbero restasse. Immagini molto forti, Italiano ha ringraziato a braccia alte, saranno giorni di riflessioni".