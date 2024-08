Bomba di Sky - Il Napoli sonda Omorodion: su di lui c'è anche la Juve

Clamorosa indiscrezione di Sky riguardo il calciomercato del Napoli. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società azzurra avrebbe chiesto informazioni all'Atletico Madrid per il suo attaccante Samu Omorodion, il cui trasferimento al Chelsea è saltato pochi giorni fa.

C'è concorrenza però per il centravanti spagnolo: infatti lo sta sondando anche la Juventus. I bianconeri avrebbero chiesto all'Atletico Madrid di avviare una trattativa con la formula del prestito, ma i Colchoneros hanno fatto muro. Il Napoli invece è interessato da molto a Omorodion, ma la priorità resta Romelu Lukaku.

