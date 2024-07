Buongiorno al Napoli, La Stampa: l'Inter era arrivata a 20mln più una contropartita

vedi letture

Nonostante il tentativo in extremis dell'Inter, la prossima settimana Alessandro Buongiorno si trasferirà a Napoli e firmerà con i partenopei un contratto che lo legherà in Campania almeno per i prossimi cinque anni. Decisivi, per il quotidiano La Stampa, l'effetto Conte e la parola data al tecnico, che lo aveva indicato fin da subito come principale obiettivo di mercato.

Al Toro andranno 35 milioni più 5 di bonus, un'offerta considerata migliore rispetto ai 20 e il cartellino di Tessmann che offrivano i nerazzurri, che adesso sembrerebbero voler virare sul centrale austriaco del Lens Danso, peraltro vecchio obiettivo proprio del Napoli nella scorsa estste fino al rinnovo con il Lens.