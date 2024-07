Buongiorno entro 48 ore sarà ufficialmente del Napoli

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, il reparto arretrato del Napoli - dopo l'arrivo di Rafa Marin e Spinazzola - subirà una vera e propria rivoluzione e per ricostruirlo non c’è quindi un attimo da perdere, tant’è che al massimo tra 48 ore il Napoli conta di ufficializzare anche l’acquisto dal Torino di Alessandro Buongiorno, che si è congedato dai suoi ormai ex compagni nel giorno del raduno dei granata.