Ngonge-Torino, Tuttosport: la liaison con un'influencer napoletana lo spinge a restare in Italia

Cyril Ngonge è uno degli esuberi più importanti in casa Napoli. L'esterno offensivo belga ha trovato pochissimo spazio da quando è arrivato Antonio Conte in panchina, ragion per cui nel corso di quest'estate l'ex Hellas Verona andrà via. Il Torino pare la destinazione più probabile, anche perché Ngonge vorrebbe restare in Italia anche per questioni di cuore, secondo quanto raccontato da Tuttosport:

“A spingere per la destinazione Toro - si sussurra nel capoluogo campano - ci sarebbero pure motivi di cuore. Da qualche settimana, infatti, sarebbe nata una liaison fra Cyril e una nota influencer napoletana. Motivo per cui il restare a giocare in Italia, andando alla corte di Baroni, potrebbe far bene- oltre che alla carriera - pure alle questioni di cuore del belga”.