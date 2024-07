Buongiorno-Napoli, da Torino: "Cairo sperava nell'Europeo, invece altro che iper-valutazione"

Ora comincia l'estate rovente in casa Toro. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Altro che iper valutazione agli Europei. L'avventura in Germania con la Nazionale italiana è una pagina da cancellare in fretta e furia per Alessandro Buongiorno, perché oltre all'eliminazione agli ottavi di finale, il minutaggio del 25enne è stato pari a zero. Tutto al contrario di quello che sperava il presidente del Torino, Urbano Cairo, consapevole dell'interesse suscitato dal centrale granata nel corso della stagione di campionato appena conclusa.

Giovanni Manna è in arrivo a Milano: il diesse del Napoli incontrerà il dt Davide Vagnati, nel frattempo il presidente De Laurentiis si prepara al possibile tête-à-tête con il numero uno dei granata. L'ultima offerta del club partenopeo per Buongiorno ammontava a 32 milioni più bonus o il prestito con diritto di riscatto di Ostigard.

Intanto Antonio Conte sta tessendo la trama al telefono con il giocatore, si legge sul quotidiano: il difensore classe '99 si è sentito lusingato dagli apprezzamenti del tecnico leccese e ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, mentre in parallelo Manna ha proposto un ingaggio da 3 o 3,5 milioni più premi con un contratto quinquennale. Ma il presidente Cairo, se proprio deve cederlo, ovviamente vorrebbe che scattasse un'asta per il suo pupillo.