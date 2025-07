C'è chi dice no: Garnacho rifiuta l'Arabia, lascerà il Man United ma resterà in Europa

Alejandro Garnacho ha gentilmente declinato la proposta di trasferimento dall'Al Nassr, il club saudita che vanta tra le sue fila Cristiano Ronaldo, idolo incontrastato per il classe 2004 argentino. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'esterno offensivo del Manchester United ha espresso una chiara preferenza per rimanere nel calcio europeo, pur avendo avuto alcune discussioni preliminari con il club saudita. La decisione di Garnacho arriva in un momento cruciale per il suo futuro all'Old Trafford.

Dopo essere stato escluso dalla rosa per l'ultima gara di campionato contro l'Aston Villa e aver iniziato dalla panchina la finale di Europa League ci sono state tensioni con Ruben Amorim e al giocatore sarebbe stata comunicata la possibilità di lasciare i Red Devils. Questa situazione ha spinto lo United a concedere un periodo di riposo extra a Garnacho, insieme ad altri nomi illustri come Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho e Tyrell Malacia, al fine di permettere loro di esplorare nuove opportunità di carriera.

Il rifiuto all'Al Nassr sottolinea la volontà di Garnacho di continuare a competere ai massimi livelli del calcio continentale, privilegiando la crescita sportiva rispetto alle lusinghe economiche del campionato saudita. D'altronde è un classe 2004 ed è giusto così. In passato il suo nome era finito sul taccuino del Napoli, che a gennaio scorso lo trattò senza però riuscire a prenderlo. Cosa accadrà invece quest'estate?