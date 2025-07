Raspadori indeciso, Schira: "Se parte verrà sostituito, la cifra chiesta dal Napoli"

Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato sul proprio account X l'elenco dei possibili prossimi colpi di mercato del Napoli, specificando i ruoli che verranno coperti. In seguito al tweet, un tifoso del Napoli contatta l'esperto di mercato scrivendo di una possibile uscita di Giacomo Raspadori e di conseguenza l'arrivo al Napoli non più di un solo attaccante ma di altre due punte per completare il reparto.

Questa la risposta di Schira: "Certo, se Raspadori esce va rimpiazzato. Al momento Jack indeciso: dipende dalle offerte, anche perché il Napoli vuole 35-40 milioni per cederlo per cederlo".