Napoli scatenato: dopo Beukema, vuole chiudere a breve per Ndoye e Milinkovic

Napoli scatenato sul mercato: fatta per Sam Beukema col Bologna, ora il ds Giovanni Manna proverà a chiudere da domani per Dan Ndoye sempre con gli emiliani e per Vanja Milinkovic-Savic col Torino. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club partenopeo cercherà l'accelerata già da domani.

Con Dan Ndoye c’è l’intesa totale da 3 milioni a stagione più bonus, ora l'ultimo step per provare a trovare la quadra col Bologna. Accordo anche con Vanja Milinkovic-Savic, con il Torino (ma in un affare slegato dal portiere) trattativa avanzata per Cyril Ngonge che si può chiudere a breve. Manna vuole provare a definire tutto nelle prossime settantadue ore e poi spostarsi a Dimaro nel ritiro azzurro.