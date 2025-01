C'è un giocatore di Conte in attesa di novità dal mercato

Non sono solamente i tifosi del Napoli ad aggiornarsi costantemente sul mercato per scoprire quali saranno gli ultimi rinforzi in vista della chiusura prevista lunedì sera. C’è anche un calciatore che aspetta novità, si tratta di Rafa Marin che ha già da tempo l’accordo con il Villarreal, aspetta solamente un cenno per tornare in Liga con la formula del prestito.

Il difensore spagnolo quest’anno non ha raccolto neppure un minuto in campionato e per questo motivo il Napoli ha deciso di lasciarlo partire in prestito ma solo se riuscirà ad acquistare un nuovo centrale. In principio poteva essere Danilo, ora la società azzurra tratta Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. Rafa Marin è sempre in attesa di novità, ma il tempo stringe.