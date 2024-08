Cagliari, Cheddira nel mirino ma per l'attacco spunta un altro nome

Oltre all'arrivo di Roberto Piccoli, al Cagliari serve un nuovo innesto in avanti. Gli addii di Petagna, Shomurodov e Gaetano hanno impoverito il reparto offensivo rossoblù, al quale servono rinforzi per segnare i gol necessari alla salvezza dei sardi. Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, un nome che piace è quello di Fabio Borini.

Il giocatore è in forza alla Sampdoria, che non sembra alzare il muro per una sua eventuale cessione. Gli arrivi di Coda e Tutino, infatti, diminuiscono e di molto il possibile minutaggio di Borini. Un nome dunque che piace alla dirigenza cagliaritana, come quello di Walid Cheddira del Napoli.