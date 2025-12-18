Frenata per Mainoo! Sky UK: il Man United ha preso una decisione sulla formula
Arrivano segnali poco incoraggianti per il Napoli sul fronte Kobbie Mainoo. Secondo quanto riferisce Sky Sport UK, il Manchester United non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista a gennaio, se non davanti a un’offerta ritenuta eccezionale. Il club inglese considera Mainoo una pedina centrale nel progetto di Ruben Amorim e spinge per trattenerlo a Manchester, nonostante il poco spazio trovato finora.
Di conseguenza, arriva un secco no all’ipotesi del prestito, formula caldeggiata dal Napoli. Da Manchester sottolineano inoltre l’interesse di diversi club di Premier League, ma solo pochi avrebbero la forza economica per acquistarlo a titolo definitivo. Una brusca frenata, dunque, dopo i precedenti affari andati in porto per Scott McTominay e Rasmus Hojlund.
