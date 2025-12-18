"Liberate Mainoo!", polemiche in UK dopo la maglia del fratello: "E' circondato da idioti"

Roy Keane, ex leggenda del Manchester United, attacca duramente Jordan-Hames Mainoo, fratello di Kobbie Mainoo per aver indossato una maglietta con la scritta: "Free Kobbie Mainoo" nel corso della partita pareggiata dai red devils contro il Bournemouth per 4-4. Il centrocampista, 20 anni, sta trovando pochissimo spazio con 11 presenze in questo campionato, sempre da subentrato. Con l'unica partita da titolare giocata a fine agosto in Coppa di Lega contro il Grimsby. Mainoo è un obiettivo del Napoli, decimato dalle assenze a centrocampo. Keane ci va duro: "Quando ha quell'idiota di suo fratello che fa tutte quelle cose, non dovremmo nemmeno degnarlo di uno sguardo. Perché a volte sei circondato da idioti, soprattutto in famiglia".

L'irlandese ha poi proseguito, sul futuro di Mainoo: "Non ho problemi con i giocatori che vanno in prestito, può funzionare per tutti, ma a volte, come giocatore, la sfida più grande è qui al Manchester United e riuscire a entrare in prima squadra".