Cajuste ha lasciato Napoli, non solo l’Ipswich: s'è inserito anche l'Everton

vedi letture

Per sbloccare le entrate c'è bisogno di definire le uscite che da settimane sono in via di definizione. Jens Cajuste ha vissuto dei giorni particolari, da trottola con il futuro da definire: è saltata l’operazione con il Brentford ma il suo futuro sarà in Premier League. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno aggiornando la situazione del centrocampista che ieri pomeriggio è volato da Capodichino per recarsi a Londra.

Stavolta la cessione dovrebbe andare a buon fine ed evitare un altro viaggio di ritorno. C’è l’accordo con l’Ipswich per il prestito secco ma, - scrive il quotidiano - si è inserito anche l’Everton, il club in cui gioca Lindstrom e che quindi ha già da poco concluso un'operazione con il club partenopeo. Le prossime ore saranno comunque decisive per la fumata bianca definitiva.