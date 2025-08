Cajuste-Ipswich, Romano conferma: "Here we go a breve, ecco le cifre"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo profilo X ha confermato l'imminente trasferimento di Jens Cajuste, dal Napoli all'Ipswich Town: "Affare quasi concluso per Jens Cajuste all'Ipswich Town, 'Here we go' in arrivo a breve. Accordo tra i club già dalla scorsa settimana per un prestito oneroso a 2 milioni di euro e clausola di riscatto fissata a 7,5 milioni di euro, che diventerà obbligatoria se l’Ipswich Town verrà promosso in Premier League. Cajuste ha dato apertura alla destinazione e si stanno definendo gli ultimi dettagli".

Jens Cajuste dunque si appresta a tornare all'Ipswich Town, con cui aveva giocato già nella passata stagione in prestito in Premier League, collezionando 33 presenze condite da 1 gol e 1 assist. Il centrocampista svedese viaggerà verso l'Inghilterra nelle prossime ore: nella giornata di domani dovrebbe svolgere le visite mediche di rito ed infine firmare il contratto.