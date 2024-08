Cajuste, Romano svela: "L'agente resta a Londra, altri club inglesi interessati"

Dopo l'accordo saltato con il Brentford, resta viva l'ipotesi Premier League per Jens Cajuste. Altri club inglesi sono interessati al centrocampista del Napoli.

A riferirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "L'agente di Jens Cajuste resta a Londra per trovare una nuova soluzione per il centrocampista svedese dopo la conclusione dell'accordo con il Brentford. Cajuste lascerà Napoli perché ci sono altre squadre della Premier League e un club tedesco interessati. E il Napoli è pronto a siglare l'accordo per Billy Gilmour con il Brighton".

Jens Cajuste’s agent remains in London to find new solution for Swedish midfielder after Brentford deal off.



Cajuste will still leave Napoli with more Premier League clubs and one German club interested.



