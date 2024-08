Cajuste saltato al Brentford: Napoli al lavoro per trovare un altro club a cui cederlo

Salta l'operazione in uscita di Jens Cajuste verso il Brentford, nonostante il centrocampista svedese avesse già sostenuto le visite mediche con le Bees. Dopo la notizia data in nottata da Fabrizio Romano, l'ex Reims si sta preparando a tornare in Italia martedì mattina dopo che la sua proposta di trasferimento al Brentford è stata bloccata.

Lo stesso Romano, tramite il suo account X, ha ribadito che l'operazione sia definitivamente naufragata: "Accordo tra Brentford e Cajuste saltato, come rivelato ieri sera, il Napoli lavorerà per trovare un altro club per il centrocampista".