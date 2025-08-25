Calciomercato estivo, le date di chiusura all'estero: in Turchia stop il 12 settembre
È sempre calciomercato, non solo in Italia. La sessione di trasferimenti estiva è entrata nella fase più calda e sono ancora tanti gli affari in dirittura d'arrivo. Nella lista che segue indichiamo le date di chiusura nei campionati più importanti: in Italia, Germania, Inghilterra e Spagna sarà lunedì 1° settembre, così come in Francia, Portogallo, Olanda e Spagna. I pericoli maggiori, come sempre, verranno da Turchia e Arabia Saudita, che chiuderanno i battenti rispettivamente il 12 e l'11 settembre.
Giappone: giovedì 21 agosto
USA: venerdì 22 agosto
Scozia: sabato 30 agosto
Svezia: sabato 30 agosto
Francia: lunedì 1 settembre
Portogallo: lunedì 1 settembre
Spagna: lunedì 1 settembre
Danimarca: lunedì 1 settembre
Germania: lunedì 1 settembre
Inghilterra: lunedì 1 settembre
Italia: lunedì 1 settembre
Olanda: lunedì 1 settembre
Uruguay: martedì 2 settembre
Norvegia: mercoledì 3 settembre
Brasile: mercoledì 3 settembre
Austria: venerdì 5 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
