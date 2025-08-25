Calciomercato estivo, le date di chiusura all'estero: in Turchia stop il 12 settembre

vedi letture

È sempre calciomercato, non solo in Italia. La sessione di trasferimenti estiva è entrata nella fase più calda e sono ancora tanti gli affari in dirittura d'arrivo. Nella lista che segue indichiamo le date di chiusura nei campionati più importanti: in Italia, Germania, Inghilterra e Spagna sarà lunedì 1° settembre, così come in Francia, Portogallo, Olanda e Spagna. I pericoli maggiori, come sempre, verranno da Turchia e Arabia Saudita, che chiuderanno i battenti rispettivamente il 12 e l'11 settembre.

Giappone: giovedì 21 agosto

USA: venerdì 22 agosto

Scozia: sabato 30 agosto

Svezia: sabato 30 agosto

Francia: lunedì 1 settembre

Portogallo: lunedì 1 settembre

Spagna: lunedì 1 settembre

Danimarca: lunedì 1 settembre

Germania: lunedì 1 settembre

Inghilterra: lunedì 1 settembre

Italia: lunedì 1 settembre

Olanda: lunedì 1 settembre

Uruguay: martedì 2 settembre

Norvegia: mercoledì 3 settembre

Brasile: mercoledì 3 settembre

Austria: venerdì 5 settembre

Belgio: sabato 6 settembre

Croazia: sabato 6 settembre

Slovacchia: domenica 7 settembre

Polonia: lunedì 8 settembre

Romania: martedì 9 settembre

Svizzera: martedì 9 settembre

Arabia Saudita: giovedì 11 settembre

Grecia: venerdì 12 settembre

Russia: venerdì 12 settembre

Turchia: venerdì 12 settembre

Messico: sabato 13 settembre

Qatar: martedì 16 settembre