Calciomercato Napoli, dalla Turchia: il Galatasaray verso il riscatto di Lang! Le cifre

Calciomercato Napoli, dalla Turchia: il Galatasaray verso il riscatto di Lang! Le cifreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:45Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Lang ha collezionato finora 11 presenze, con 2 gol e 2 assist, numeri che, uniti alle prestazioni, hanno contribuito a rafforzare la fiducia sul riscatto.

Il futuro di Noa Lang potrebbe essere ancora lontano da Napoli. L’esterno olandese, arrivato al Galatasaray durante il mercato di metà stagione, ha convinto club e tifosi grazie a un impatto positivo nei primi mesi in Turchia. Secondo le ultime indicazioni, la società giallorossa sarebbe orientata a puntare ancora su di lui, valutando concretamente l’opzione di riscatto fissata a 28 milioni di euro, dopo il prestito oneroso da 2 milioni.

Il contributo di Lang alla causa Galatasaray

Lang ha collezionato finora 11 presenze, con 2 gol e 2 assist, numeri che, uniti alle prestazioni, hanno contribuito a rafforzare la fiducia dello staff tecnico. Segnali chiari sul futuro: il Galatasaray sembra intenzionato a proseguire il percorso con l’ex Napoli, pronto a scommettere sulla sua crescita anche nella prossima stagione.