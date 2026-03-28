Calciomercato Napoli, dalla Turchia: il Galatasaray verso il riscatto di Lang! Le cifre

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Oggi alle 09:45 Calciomercato Napoli di di @PieroMatrone

Lang ha collezionato finora 11 presenze, con 2 gol e 2 assist, numeri che, uniti alle prestazioni, hanno contribuito a rafforzare la fiducia sul riscatto.