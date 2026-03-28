Calciomercato Napoli, dalla Turchia: il Galatasaray verso il riscatto di Lang! Le cifre
Il futuro di Noa Lang potrebbe essere ancora lontano da Napoli. L’esterno olandese, arrivato al Galatasaray durante il mercato di metà stagione, ha convinto club e tifosi grazie a un impatto positivo nei primi mesi in Turchia. Secondo le ultime indicazioni, la società giallorossa sarebbe orientata a puntare ancora su di lui, valutando concretamente l’opzione di riscatto fissata a 28 milioni di euro, dopo il prestito oneroso da 2 milioni.
Il contributo di Lang alla causa Galatasaray
Lang ha collezionato finora 11 presenze, con 2 gol e 2 assist, numeri che, uniti alle prestazioni, hanno contribuito a rafforzare la fiducia dello staff tecnico. Segnali chiari sul futuro: il Galatasaray sembra intenzionato a proseguire il percorso con l’ex Napoli, pronto a scommettere sulla sua crescita anche nella prossima stagione.
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