Schira: "Napoli su Palestra, ma c'è concorrenza e l'ombra della Premier"

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Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube ha parlato di mercato e di quello che accadrà in estate per i giocatori ora impegnati in Nazionale. Tra questi c'è Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta che, a quanto pare, piace molto anche al club azzurro: "Palestra è sicuramente il giocatore più attenzionato, quello con più estimatori: piace alla Juventus, al Napoli e molto anche all’Inter. Per strapparlo all’Atalanta serve una cifra importante e anche diversi club inglesi lo stanno seguendo da vicino. Può essere la Premier alla fine a spuntarla", le sue parole.

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