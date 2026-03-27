Goretzka-Napoli, occhio all'estate: la mossa del ds Manna per giugno
TuttoNapoli.net
Lavori in corso per la dirigenza azzurra già attiva sul mercato per il futuro e per la prossima stagione. Il Napoli, ad esempio, si sta informando per capire quanti margini possono esserci per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern e della nazionale, in scadenza di contratto e pronto a firmare a zero per un altro club. Uno svincolato di lusso, com’era De Bruyne un anno fa, ma con la concorrenza che si preannuncia folta: Milan, Juve, Inter ma anche Atletico e Arsenal ci pensano. Come il Napoli, dove c’è sempre posto per giocatori esperti, veterani della mediana, a cui affidarsi per restare competitivi. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina PodcastBellinazzo: "Ecco cosa cambia per il Napoli con le nuove regole sul blocco del mercato" di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Pierpaolo MatroneBlocco mercato gennaio, che paradosso per il Napoli! Ora la Figc cambia le norme: i dettagli
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com