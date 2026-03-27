Goretzka-Napoli, occhio all'estate: la mossa del ds Manna per giugno

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Lavori in corso per la dirigenza azzurra già attiva sul mercato per il futuro e per la prossima stagione. Il Napoli, ad esempio, si sta informando per capire quanti margini possono esserci per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern e della nazionale, in scadenza di contratto e pronto a firmare a zero per un altro club. Uno svincolato di lusso, com’era De Bruyne un anno fa, ma con la concorrenza che si preannuncia folta: Milan, Juve, Inter ma anche Atletico e Arsenal ci pensano. Come il Napoli, dove c’è sempre posto per giocatori esperti, veterani della mediana, a cui affidarsi per restare competitivi. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.