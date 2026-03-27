Rinnovo Rrahmani, Gazzetta annuncia: "Ha firmato! Manca solo l'annuncio"
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Rrahmani ha praticamente firmato, va semplicemente dato l'annuncio di un accordo siglato
Amir Rrahmani ha rinnovato. Si è legato al Napoli ancora per diverse stagioni. Manca solo l'annuncio ufficiale da parte del club ma il più è fatto, come riferito da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dunque fumata bianca per il centrale di Conte che ora è assente per infortunio.
"Rrahmani ha praticamente firmato, va semplicemente dato l'annuncio di un accordo siglato non solo con una stretta di mano", si legge sul quotidiano oggi in edicola. "Bisognerà poi incontrare ancora e di nuovo Spinazzola e Juan Jesus, con i quali ha cominciato a dialogare Giovanni Manna, il direttore sportivo. Ma siamo semplicemente alle prime puntate. I romanzi, in casi del genere, vanno spesso per lunghe".
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