Calciomercato Napoli, futuro incerto per 6 azzurri: clausola da 25mln per un titolarissimo

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Tra i nomi più rilevanti figurano anche titolari come Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, il cui futuro non appare più così certo.

Il Napoli sta valutando con attenzione il futuro di diversi giocatori in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarebbero sei i calciatori attualmente in bilico, con analisi in corso sia sul piano anagrafico che su quello economico. La recente vicenda legata a Romelu Lukaku avrebbe accelerato queste riflessioni, coinvolgendo non solo l’attaccante ma anche altri elementi importanti della rosa. Tra i nomi più rilevanti figurano anche titolari come Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, il cui futuro non appare più così certo.

Rinnovamento e possibili cessioni in estate

L’obiettivo del club azzurro è quello di ringiovanire l’organico e ridurre il monte ingaggi, una strategia che potrebbe portare a cambiamenti significativi già a partire da giugno. Lukaku, che percepisce uno stipendio elevato e ha il contratto in scadenza tra un anno, potrebbe anche valutare un ritorno all’Anderlecht. Situazione simile per altri giocatori come Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, entrambi in scadenza a breve, mentre Pasquale Mazzocchi, Anguissa e Lobotka hanno contratti che termineranno tra poco più di un anno. In particolare, sul centrocampista slovacco pesa anche una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra che potrebbe facilitare un’eventuale partenza qualora arrivassero offerte.